شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. فيديو متداول لواقعة اصطدام سيارة صالح جمعة في الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تداول رواد مواقع تواصل الاجتماعي، الأحد، فيديو لواقعة اصطدام سيارة صالح جمعة، لاعب وسط الأهلي، بسيارتين في الزمالك قبل يومين.

وأظهر الفيديو مشادات قوية نشبت بين صالح جمعة وأصحاب السيارتين بعد الحادث.

وأخلت نيابة قصر النيل، الجمعة، سبيل لاعب النادي الأهلي صالح جمعة، بعد أن تعهد لصاحبي السيارتين اللتين تهشمتا بأنه سيتكفل بإصلاحهما.

وقال أشرف صبحي، محامي صالح جمعة، إن لاعب النادي الأهلي سيقدم شكوى للنيابة العامة ضد كل من اتهمه بأنه كان يقود السيارة في حالة سُكر أثناء وقوع الحادث.

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