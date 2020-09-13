شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحتفل بعيد ميلاد فايلر بإبراز أرقامه المميزة هذا الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحتفل السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعيد ميلاده الـ47، اليوم الأحد.

واحتفت الصفحة الرسمية للنادي الأحمر على موقع «فيس بوك» بهذه المناسبة بنشر صورة للمدرب السويسري مع إبراز مجموعة من أهم الأرقام التي حققها مع الفريق هذا الموسم حتى الآن.

وأشارت الصفحة الرسمية للنادي إلى أن الأهلي خاض مع رينيه فايلر 39 مباراة هذا الموسم، حقق خلالها 31 فوزًا و6 تعادلات، ونجح لاعبو الفريق في هز الشباك 85 مرة.

وسيحسم الأهلي بطولة الدوري، غدًا الإثنين، في حال تحقيق الفوز على الاتحاد السكندري، في المباراة المقررة بينهما في الأسبوع الـ27 للدوري.

Advertisements