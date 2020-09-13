شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على موعد مباراة ليفربول أمام تشيلسي الجولة المقبلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل الفريق الكروى الأول بنادي ليفربول ضيفًا على تشيلسي في قمة الدورى الإنجليزي، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية للبريميرليج، وذلك في الخامسة والنصف مساء باستاد ستامفورد بريدج.
وكان الريدز حقق فوزًا صعبًا على ليدز يونايتد في مستهل مشواره للحفاظ على لقبه بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.
كان محمد صلاح نجم المباراة بعدما نجح اللاعب المصري في تسجيل «هاتريك» ليواصل تحطيم الأرقام القياسية والتاريخية مع ناديه الإنجليزي.
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