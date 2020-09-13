شكرا لقرائتكم مؤمن زكريا يوجه رسالة شكر للجماهير: "ربنا ما يحرمنى منكم" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه مؤمن زكريا صانع ألعاب النادى الأهلى، رسالة شكر إلى جماهير الكرة المصرية عبر حسابه الشخصى على موقع تويتر، معرباً عن تقديره على حملة الدعم التى قدمتها له الجماهير على اختلاف انتماءاتهم الكروية خلال الفترة الماضية لمساندته فى رحلته العلاجية بعد تعرضه لمرض بالجهاز العصبى، وكتب مؤمن "الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله يا رب لك الحمد على نعمة حب الناس لي.. ربنا ما يحرمني منكم".



مؤمن زكريا

فى سياق متصل، حرصت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على توجيه رسالتها للفرعون المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، بعد دعمه للاعب القلعة الحمراء مؤمن زكريا في أزمته الصحية وتقليد حركته الشهيرة بعد تسجيله للهدف الثالث للريدز اليوم.

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ونشرت الصفحة الرسمية للقلعة الحمراء عبر تويتر، صورة للفرعون المصري محمد صلاح وهو يقلد الحركة الشهيرة، وبجواره مؤمن زكريا وهو يحتفل بأحدي الأهداف، وكتبت قائلة "الوجه المشرق للرياضة المصرية"، ليسارع جمهور الأهلي وليفربول لتوجيه الشكر لصلاح بعد مساندته لاعب المنتخب الوطني والقلعة الحمراء.

وصل النجم المصرى محمد صلاح، جناح فريق ليفربول، إلى الهاتريك الثالث له فى الدوري الإنجليزي، بعد تسجيله ثلاثية، فى شباك ضيفه فريق ليدز يونايتد، فى المباراة التى حسمها الريدز، بنتيجة 4 – 3، والتى جمعت الفريقين مساء السبت، على ملعب "أنفيلد"، فى الجولة الأولى من الموسم الجديد للبريميرليج، ونجح محمد صلاح، فى تسجيل 3 أهداف "هاتريك"، فى شباك ليدز يونايتد، فى الدقائق 4، 33 و 88 من زمن المباراة، ليقود الريدز، لفوزا ثمينا، فى افتتاح الدوري الإنجليزي، وأصبح محمد صلاح، ثانى أكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلا للهاتريك، فى الدوري الإنجليزي، برصيد 3 مرات، بالتساوى مع النجم الإيفوارى السابق لفريق تشيلسي، ديديه دروجبا، والتوجولى إيمانويل أديبايور، مهاجم أرسنال ومانشستر سيتي السابق، وسجل الفرعون المصرى الهاتريك الأول فى شباك واتفورد، فى 17 مارس 2018، والثانى فى شباك بورنموث، فى 8 ديسمبر 2018.