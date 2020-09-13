شكرا لقرائتكم وليد أزارو يصل القاهرة الأربعاء المقبل للانتظام في تدريبات الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يصل المغربي وليد آزارو مهاجم الأهلي للقاهرة نهاية الأسبوع الجاري وتحديداً يوم الأربعاء المقبل من أجل الإنتظام في تدريبات الفريق لحين حسم مصيره مع القلعة الحمراء سواء بالبقاء مع الفريق خلال الموسم المقبل أو إنتقاله لأي نادً أخر ، ويعود اللاعب بعد إنتهاء إعارته مع نادي الإتفاق السعودي الذى رحل له في يناير الماضي لمدة أشهر لكن اللاعب لم يستكمل الإعارة مع النادي السعودي بعد عودة النشاط الرياضي عقب توقفها عدة أشهربسبب "جائحة" أوربا وتوجه لمسقط رأسه في المغرب طوال الفترة الماضية قبل أن يتفق مع الأهلي على الحضور للقاهرة الأربعاء المقبل للإنتظام في التدريبات وحسم صيره.

من ناحية أخرى ، يختتم فريق الكرة في الأهلي مساء اليوم ، الأحد، استعداداته لمباراة الاتحاد السكندري المقرر لها الثامنة والنصف من مساء الغد ضمن منافسات الجولة الـ27 من بطولة الدوري الممتاز ، ويخوض الفريق مران اليوم على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب الذي يستضيف المباراة بعدما قرر الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر البقاء في الإسكندرية وعدم العودة للقاهرة بعد مباراة الإسماعيلي التى أقيمت ببرج العرب أول أمس ، الجمعة، وانتهت بفوز الأحمر بثلاثية نظفية.