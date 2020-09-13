شكرا لقرائتكم وزير الرياضة يبحث مع اللجنة المنظمة استعدادات بطولة العالم لليد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اجتمع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة صباح اليوم مع اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة اليد ، وذلك في اطار الاجتماعات الدورية التي يقوم بها الوزير باللجنة المنظمة وذلك بحضور المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد ورئيس اللجنة المنظمة والكابتن حسين لبيب مدير اللجنة المنظمة للبطولة والدكتور أحمد الشيخ رئيس لجنة الإتصال الحكومي ورؤساء اللجان المعنية للبطولة . وتناول الاجتماع متابعة الاستعدادات الجارية علي كافة المستويات الإنشائية والتطويرية والتنظيمية والتسويقية وأخر الأعمال الخاصة بالصالات المغطاة ، وصالات التدريب للمنتخبات المشاركة بالبطولة. واستعرض الكابتن حسين لبيب خلال الاجتماع الجوانب التظيمية والمالية الخاصة ببطولة كأس العالم لليد والمقرر والتي تستضيفها مصريناير ٢٠٢١. Advertisements كما تناول الاجتماع استعراض اللجنة المنظمة الشكل الخاص بحفلي الافتتاح والختام للبطولة وفعاليات المباريات . واكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على ضرورة إنهاء كافة الأعمال في توقيتاتها المحددة بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

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