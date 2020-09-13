شكرا لقرائتكم معسكر منتخب الشباب ينطلق أول أكتوبر استعدادا لتصفيات أمم أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2001 ، بقيادة ربيع ياسين ، إنطلاق معسكر الفريق في الأول من شهر أكتوبر المقبل استعدادًا لمباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 والتي تنطلق 7 نوفمبر المقبل بتونس و المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا التي تستضيفها موريتانيا في مارس المقبل.

من المقرر أن يعلن الجهاز الفني لمنتخب الشباب عن أسماء اللاعبين المنضمين للمعسكر خلال الساعات المقبلة إلى جانب البحث عن وديات خلال الفترة المقبلة لتجهيز اللاعبين قبل مباريات التصفيات الأفريقية في نوفمبر.

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يجري لاعبو منتخب مصر للشباب مواليد 2001 ، إختبارات فيروس كورونا قبل إنطلاق المعسكر في شهر أكتوبر المقبل ، للإطمئنان على صحتهم وسلامتهم قبل التواجد في المعسكر.

فى سياق مغاير ، استقرت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، بشكل نهائى، وبالاتفاق مع حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول على الغاء معسكر الفراعنة فى شهر أكتوبر المقبل، على أن تقام مباريات الدورى فى هذا الفترة المحددة للمعسكر من قبل الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" بهدف انهاء الدورى العام قبل 20 أكتوبر المقبل وهو أخر موعد حدده الكاف لإرسال أسماء الأندية المصرية المشاركة فى النسخة الجديدة من بطولات الكاف سواء دورى أبطال افريقيا أو الكونفدرالية.

واتفق اتحاد الكرة مع البدرى على منح الفراعنة أسبوع إضافى فى شهر نوفمبر المقبل للتوقف، حتى يستطيع المنتخب خوض مباراة ودية قبل مواجهتىّ توجو فى الفترة من 9 حتى 17 نوفمبر المقبل ضمن التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا بالكاميرون.