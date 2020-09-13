شكرا لقرائتكم وادى دجلة يحصل على توقيع كريم عبد الجواد بطل إسكواش الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل نادى وادى دجلة على توقيع كريم عبد الجواد لاعب الاسكواش بالنادى الأهلى والمصنف الثالث عالمياً لرجال الاسكواش، ومن المقرر الإعلان عن الصفقة بشكل رسمى خلال ساعات، وكان عبد الجواد قد بدأ مسيرته فى نادى الجزيرة قبل الانضمام إلى القلعة الحمراء، ثم الرحيل إلى وادى دجلة، ووصل عبد الجواد فى وقت سابق إلى التصنيف الأول عالمياً عقب حصوله على بطولة العالم فى عام 2016، حيث يعد اللاعب من أبرز نجوم اللعبة.

وتعود منافسات الاسكواش من جديد فى السادس عشر من سبتمبر الجارى، حيث تنطلق منافسات بطولة مانشستر الدولية، بمشاركة 7 لاعبين مصريين بواقع 5 فى منافسات الرجال واثنتين بمنافسات السيدات، فى أول بطولة بعد توقف كورونا الذى بدأ فى مارس الماضى بسبب انتشار الفيروس العالمى، وتشارك كل من نور الطيب المصنفة الرابعة عالمياً وهانيا الحمامى المصنفة السادسة، فى الوقت الى يشارك فيه الخماسى المصرى، محمد الشوربجى المصنف الأول عاليماً للرجال، على فرج المصنف الثانى، كريم عبد الجواد المصنف الثالث، طارق مؤمن المصنف الرابع، ومروان الشوربجى المصنف السابع بمنافسات الرجال.

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فى سياق آخر، أكدت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد عودة النشاط المقرر استئنافه منتصف سبتمبر المقبل ببطولة مانشستر، بعد فترة توقف طويلة بدأت فى مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، وأعلنت الرابطة مؤخراً مواعيد 7 بطولات مرتقبة وهي "مانشستر، CIB الدولية، بطولة مصر الدولية في الأهرامات، هونج كونج، الجونة الدولية وبطولة بلاك بول".

وشددت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش، فى بيان رسمى، على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية، مشيرة إلى أن جدول المسابقات سيكون معرضا للتعديل وفقاً للمتغيرات الجديدة لفيروس كورونا، وأن منظمى البطولات سيكونوا مسئولين عن تطبيق البروتوكولات الصارمة فيما يتعلق بالصحة والسلامة، وكذلك سياسات السفر الدولية وإرشادات التباعد الاجتماعي، فيما ستقام المباريات خلال الفترة المقبلة دون حضور جماهيري حتى تتحسن الأوضاع.