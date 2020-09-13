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الكاراتيه يحدد 19 سبتمبر كأخر موعد لتأكيد الاشتراك ببطولة الجمهورية للشباب

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جدة - عمرو شويل قرر اتحاد الكاراتيه تحديد يوم 19 سبتمبر كأخر موعد لتسجيل الاشتراك ببطولة الشباب و الناشئين للمراحل السنية تحت 15 و 16و 17 و 18 سنة ، وفوق 18  بنات و أولاد ، والتي تقام في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر الجارى ، على أن يتم التسجيل عن طريق مسئولي التسجيل بالفرع ، وتأتى هذه البطولات في إطار استئناف النشاط بعد التوقف خلال الفترة الماضية بسبب جائحة فيروس ، وقد سيق هذه البطولة بطولة منطقة دمياط ، و شمال سيناء ، بالإضافة على بطولة المدار سو الخاصة بطلاب الثانوية العامة ، والتي تم اقامتها بالمركز الاولمبى بالمعادى ، بعد التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بكود الدليل الارشادى .

 

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وكان مسئولو اتحاد الكاراتيه، برئاسة محمد الدهراوى، خاطبوا نظراءهم بوزارة الشباب والرياضة، لموافقة الوزارة على إقامة البطولة الأفريقية للكبار والناشئين والشباب، والتى تستضيفها مصر بسفح الأهرامات، دعما للسياحة، وتشجيعا لها، وللمعالم السياحية بمصر، والتى تقام أغسطس من العام المقبل، حيث إن موافقة الوزارة خطوة أولى قبل مخاطبة باقى الجهات المختصة للبدء فى إجراءات باقى الموافقات من الوزارات المختصة.

 

وتشارك منتخبات الكاراتيه فى عدة بطولات، فى شهر مارس المقبل تقام بطولتى البحر الأبيض المتوسط بقبرص، والبريمرليج بأذربيجان، وبالانتقال إلى شهر أبريل المقبل فتقام بطولة واحدة للدورى العالمى بالمغرب، وفى شهر مايو يقام بطولة دورى الشباب والذى يقام بقبرص.نظيره المصرى باستضافة منافسات البطولة.

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