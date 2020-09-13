شكرا لقرائتكم كشف حساب كارتيرون أمام الإنتاج الحربي قبل الصدام رقم 5 مع الزمالك الليلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف فريق الزمالك نظيره الإنتاج الحربى في الثامنة مساء اليوم الأحد على ستاد القاهرة الدولى في إفتتاح منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز ، في مواجهة لن تخلو من الإثارة والندية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة كما أنها تحظى بترقب جماهير الأهلى لاسيما أن خسارة الفارس الأبيض أو تعادله أمام الإنتاج الحربى الليلة يُعنى إعلان المارد الأحمر بطلا للدوري قبل مباراته مع زعيم الثغر غداً الاثنين ، يدخل الفارس الأبيض مباراة الليلة بحثاً عن تصحيح المسار المحلى بعد التعادل مع سموحة بثلاثة أهداف لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر الإنتاج الحربى بهدفين دون رد من أسوان في نفس الجولة.

يدخل الزمالك هذا اللقاء وفي رصيده 52 نقطة يحتل بها المركز الثاني بعد أن خاض 26 مباراة فاز في 15 وتعادل في 7 وخسر 4 وسجل 36 هدفاً مقابل 20 في شباكه.

الإنتاج الحربي في المركز التاسع برصيد 30 نقطة من 25 مباراة تفوق في 7 وتعادل في 9 وخسر مثلها وأحرز 22 هدفاً وتلقت شباك الفريق 27 هدفاً.

واجه باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك فريق الإنتاج الحربي في 4 مواجهات، انتهت جميعا بالتعادل، في حين واجه مختار مختار في 3 مواجهات، فاز مرتين وتعادل مباراة.

ويسعى الزمالك للحفاظ على تفوقه الكاسح، في تاريخ مواجهات الفريقين، في مسيرة بلغت 11 موسما فقط، لعبا خلالها 19 مباراة في كل البطولات، تفوق الأبيض بتحقيق 12 انتصارا، مقابل فوزين فقط للفريق الحربي، و5 تعادلات، سجل الزمالك 32 هدفا مقابل 15 هدفا للإنتاج الحربى.

التقى الفريقان 16 مرة في الدوري، بداية من موسم 2009/2010 ، أول مواجهة بين الفريقين في 24 أكتوبر 2009، وانتهت بفوز الزمالك في إستاد السلام 3/2 تقدم الضيوف بثلاثية سجل منها شريف أشرف هدفين، والغاني إبراهيم ايو هدفا، وضيق للإنتاج محمد أبوالعلا، ومحمد زكى.

وفى الدور الثاني أكد الزمالك تفوقه بهدفين دون رد سجلهما حسين ياسر المحمدي، ومحمود فتح الله من ضربة جزاء.

Advertisements

أول تعادل كان في المواجهة الثالثة في 12 يناير 2011 سلبيا، شهدت طرد محمد إبراهيم، وكوابينا يارو.

أول فوز للإنتاج الحربى، كان في الثالث من مارس 2016 بثلاثة أهداف مقابل هدف.

سجل للفائز صلاح أمين هدفين، ومحمود فتح الله من ضربة جزاء، وسجل للزمالك الزامبي إيمانويل مايوكا.

انتهت مواجهتا العام قبل الماضي بالتعادل، في الافتتاحية، بهدف لكل فريق، سجل عمر السعيد للإنتاج، والكونغولي كابونجو كاسنجو للزمالك، وتعادلا سلبيا في الدور الثاني.

وفي الموسم الماضي، فاز الزمالك بهدفين سجلهما يوسف أوباما مقابل هدف سجله محمد رجب.

وتعادلا في الدور الثاني بهدف لكل منهما، سجل المغربي خالد بوطيب للزمالك، وتعادل معاذ الحناوي من ضربة جزاء للضيوف.

وفى الدور الاول لدوري هذا الموسم تعادل الفريقين سلبياً بالجولة العاشرة للمسابقة فى 24 ديسمبر 2019 .