تاريخ مواجهات الزمالك ضد الإنتاج الحربي قبل موقعة الدوري الليلة

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جدة - عمرو شويل الزمالك ضد الإنتاج الحربي مع دقات الثامنة مساء يتجدد لقاء المتعة والإثارة على استاد القاهرة الدولى في افتتاح منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري العام، حيث يستضيف فريق الزمالك نظيره الإنتاج الحربى في مواجهة لن تخلو من الإثارة والندية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة كما أنها تحظى بترقب جماهير الأهلى لاسيما أن خسارة الفارس الأبيض أو تعادله أمام الإنتاج الحربى الليلة يُعنى إعلان المارد الأحمر بطلا للدوري قبل مباراته مع زعيم الثغر غداً الاثنين ، يدخل الفارس الأبيض مباراة الليلة بحثاً عن تصحيح المسار المحلى بعد التعادل مع سموحة بثلاثة أهداف لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر الإنتاج الحربى بهدفين دون رد من أسوان في نفس الجولة. الزمالك ضد الإنتاج الحربي تاريخ مواجهات الفريقين يشهد جانباً كبيراً من الإثارة حيث تواجه الزمالك والانتاج الحربي قبل مواجهة الليلة في 18 مباراة في مسابقتي الدوري والكاس، وفاز الأبيض في 11 مباراة، مقابل مواحهتين للانتاج الحربي، بينما تعادل الفريقان 5 مرات. الزمالك ضد الإنتاج الحربي الفوز الأخير للإنتاج الحربى كان منذ 1306 يوماً وبالتحديد فى الدور الثانى لموسم 2017 عندما فاز الانتاج الحربى بثنائية مقابل هدف فى 15 فبراير 2017، ومنذ ذلك التاريخ لم يحقق الانتاج أى انتصارات على الفريق الأبيض، وكان لقاء الدور الأول الذى جمع الفريقين قد انتهى بتعادل الزمالك والإنتاج الحربى سلبياً بالجولة العاشرة للمسابقة المحلية على ستاد السلام . مع دقات الثامنة مساء يتجدد لقاء المتعة والإثارة على استاد القاهرة الدولى في افتتاح منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري العام، حيث يستضيف فريق الزمالك نظيره الإنتاج الحربى في مواجهة لن تخلو من الإثارة والندية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة كما أنها تحظى بترقب جماهير الأهلى لاسيما أن خسارة الفارس الأبيض أو تعادله أمام الإنتاج الحربى الليلة يُعنى إعلان المارد الأحمر بطلا للدوري قبل مباراته مع زعيم الثغر غداً الاثنين ، يدخل الفارس الأبيض مباراة الليلة بحثاً عن تصحيح المسار المحلى بعد التعادل مع سموحة بثلاثة أهداف لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر الإنتاج الحربى بهدفين دون رد من أسوان في نفس الجولة.تاريخ مواجهات الفريقين يشهد جانباً كبيراً من الإثارة حيث تواجه الزمالك والانتاج الحربي قبل مواجهة الليلة في 18 مباراة في مسابقتي الدوري والكاس، وفاز الأبيض في 11 مباراة، مقابل مواحهتين للانتاج الحربي، بينما تعادل الفريقان 5 مرات.الفوز الأخير للإنتاج الحربى كان منذ 1306 يوماً وبالتحديد فى الدور الثانى لموسم 2017 عندما فاز الانتاج الحربى بثنائية مقابل هدف فى 15 فبراير 2017، ومنذ ذلك التاريخ لم يحقق الانتاج أى انتصارات على الفريق الأبيض، وكان لقاء الدور الأول الذى جمع الفريقين قد انتهى بتعادل الزمالك والإنتاج الحربى سلبياً بالجولة العاشرة للمسابقة المحلية على ستاد السلام .

الزمالك ضد الإنتاج الحربي ومنذ عودة مسابقة الدوري لعب الزمالك 10 مباريات حقق الفوز في 6 مباريات أخرها على الطلائع بهدف دون رد مقابل ثلاثة تعادلات وخسارة وحيدة أمام المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف ، ويعد مصطفى محمد مهاجم الزمالك هو هداف الفريق الأبيض برصيد 8 أهداف. الزمالك ضد الإنتاج الحربي فيما عانى الإنتاج الحربى من إصابة عدد من اللاعبين بفيروس الزمالك ضد الإنتاج الحربي ومنذ عودة مسابقة الدوري لعب الزمالك 10 مباريات حقق الفوز في 6 مباريات أخرها على الطلائع بهدف دون رد مقابل ثلاثة تعادلات وخسارة وحيدة أمام المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف ، ويعد مصطفى محمد مهاجم الزمالك هو هداف الفريق الأبيض برصيد 8 أهداف.فيما عانى الإنتاج الحربى من إصابة عدد من اللاعبين بفيروس كورونا حيث خاض الفريق 8 مباريات خسر 5 لقاءات وفاز في مباراتين وتعادل في لقاء وحيد ،حيث تعادل مع الاهلى بهدف لكل فريق ثم خسر من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف ثم خسر من انبى بهدفين دون رد ثم خسر من بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد ثم خسر من الطلائع بهدف دون رد ثم فاز على سموحة بهدفين مقابل هدف ثم فاز على طنطا بثلاثة أهداف دون رد وأخيراً خسر من أسوان بهدفين دون رد.

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