شكرا لقرائتكم تعقيم المركز الأولمبى قبل بدء تدريبات منتخب التايكوندو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل منتخب التايكوندو في معسكر مفتوح بالمركز الأولمبى بالمعادى للبدء في استعادة اللياقة البدنية والمهارية استعدادا لتنفيذ خطة الإعداد لأولمبياد طوكيو 2021 ، حيث شهد التدريب الأول التزام اللاعبين واللاعبات بالحضور والإصرار على بذل الجهد للاستمرار في رفع علم مصر بالمحافل الدولية، وشهد المركز تعقيم وتطهير صالة التدريبات، وكذلك خضوع اللاعبين للتحاليل وقياس الحرارة، للاطمئنان على سلامتهم، وسلامة باقى زملاؤهم بالمنتخب، وتغيب عن المنتخب هداية ملاك لاعبة منتخب التايكوندو بسبب خضوعها إلى عملية جراحية في اليد اليسرى، عبارة عن إزالة للمسامير التي تم تركيبها لها، بعد إصابتها خلال بطولة أمريكا المفتوحة، التي أقيمت العام الماضى .

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ونجح منتخب التايكوندو فى الفوز بالبطولة العربية الافتراضية الأولى للبومزا، التى أقيمت فى الفترة من 25 أغسطس إلى 6 سبتمبر الجارى، بعد تحقيق 10 ميداليات متنوعة، بواقع 4 ذهبيات، و 3 فضيات، بالإضافة إلى 3 برونزيات، وجاء المغرب فى المركز الثانى برصيد 9 ميداليات، وتونس ثالثة بـ 5 ميداليات، بينما جاءت قطر رابعة برصيد 3 ميداليات فقط

وحقق الذهبيات هنا وليد عوض، وجنة الله حامد، وشهد أسامة، وعلى بدر، وفيما يخص الفضيات فجاءت عن طريق هبة نديم، وروان جاسر، وأباء أحمد كامل، سلمى خالد حسنى، وعلى مستوى البرونزيات فحققها شيماء عزت، ومحمد عادل .