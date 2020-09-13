شكرا لقرائتكم الهلال وأهلي جدة في اختباري باختاكور والشرطة آسيوياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يستأنف الهلال السعودي حملة الدفاع عن لقبه حينما يواجه نظيره باختاكور الأوزبكي، في المرحلة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الثانية، في حين يبحث مواطنه أهلي جدة عن وضع قدم في الدور ثمن النهائي حينما يلاقي الشرطة العراقي، ضمن منافسات المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا التي تقام بنظام التجمع في العاصمة القطرية الدوحة.

وتعود عجلة المسابقة للدوران من جديد بعد توقف استمر لأكثر من 5 أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حيث قرر الاتحاد الآسيوي استئناف المسابقة بنظام التجمع في العاصمة القطرية الدوحة، في حين أن النهائي سيكون في شهر ديسمبر على أرض الغرب.

ويسعى الهلال لمواصلة الدفاع عن لقبه حينما يواجه نظيره باختاكور الأوزبكي في لقاء حسم الصدارة، إذ نجح في اعتلاء عرش القارة عقب تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا في النسخة الماضية عقب فوزه على أوراوا ريد دايموندز الياباني ذهاباً وإياباً، كما بدأ النسخة الحالية بشكل قوي عقب فوزه في المرحلتين السابقتين أمام فريقي شاهر خودرو الإيراني وشباب الأهلي دبي الإماراتي.

ويدخل الهلال المباراة بظروفٍ صعبة بعد تأكد غياب 5 من لاعبيه وهم محمد البريك وسلمان الفرج ومحمد الواكد وحمد العبدان وصالح الشهري بسبب إصابتهم بفيروس كورونا.

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ويمني الروماني رازفان لوتشيسكو النفس بأن يحقق فريقه الفوز لكي يضمن بشكل كبير تأهله للدور ثمن النهائي لاسيما أنه لن يستفيد من لاعبيه المصابين إلا في حال تأهل الفريق.

وفي المقابل يبحث باختاكور عن مواصلة أدائه المميز الذي قدمه في هذه النسخة بعد بدايته القوية بفوزه على فريقي شباب الأهلي دبي الإماراتي وشاهر خودرو الإيراني ليعتلي الصدارة بفارق الأهداف عن وصيفه الهلال.



أهلي جدة والشرطة العراقي

من مباراة أهلي جدة واستقلال طهران



ويبحث أهلي جدة عن الاقتراب من التأهل حينما يواجه نظيره الشرطة العراقي، إذ يأمل الأهلي في الظهور قارياً بمستوى مميز عكس الذي قدمه في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين والذي أنهاه في المركز الثالث.

ويبحث الأهلي عن تحقيق فوزٍ يقرّب الفريق من التأهل مبكراً إلى الدور ثمن النهائي لا سيما أنه يتصدر المجموعة برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن الوحدة الإماراتي الذي لم يتمكن من السفر إلى الدوحة لاستكمال المسابقة بسبب إصابة عدد كبير من لاعبيه بفيروس كورونا مما دعا الاتحاد الآسيوي إلى إحالة طلبهم بتأجيل مبارياتهم إلى اللجنة المنظمة لإصدار قرارها النهائي.

وفي المقابل يبحث الشرطة العراقي عن إبقاء حظوظه في التأهل لاسيما بعد رفض الوحدة الإماراتي إكمال المسابقة حيث يملك الفريق نقطةً واحدة من تعادله أمام استقلال طهران الإيراني.