شكرا لقرائتكم 6 لاعبين من الهلال في التشكيلة المثالية لدوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حصل 6 لاعبين من الهلال على خاناتهم في تشكيلة النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا والتي توجوا أبطالا لها، وسط تواجد للاعبين من النصر وأهلي جدة والوحدة الإماراتي والسد القطري.

وفاز الهلال في نوفمبر الماضي على أوراوا ريد دايموندز 3-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب ليتوج نفسه بطلاً لدوري أبطال آسيا، بعدما تجاوز أهلي جدة وجاره الاتحاد في دوري ثمن النهائي وربع النهائي، والسد القطري في نصف النهائي.



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ونشر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الأحد التشكيلة المثالية في المسابقة، والتي شهدت تواجد الحارس عبدالله المعيوف، وعلي آل بليهي وياسر الشهراني في خط الدفاع، وسالم الدوسري والإيطالي سباستيان جوفينكو في منتصف الملعب، والفرنسي بافيتيمبي غوميز هداف البطولة في الهجوم.

وجاء البرازيلي جوليانو دي باولا لاعب النصر ضمن عناصر التشكيلة المثالية، بعدما بلغ مع فريقه ربع النهائي قبل الخسارة أمام السد 4-3 في مجموع المباراتين، والسوري عمر السومة مهاجم أهلي جدة الذي بلغ ثمن النهائي قبل الخروج أمام الهلال.

وضمت القائمة المدافع محمد برغش والبرازيلي ليوناردو من الوحدة الإماراتي، بالإضافة إلى طارق سلمان مدافع السد القطري الذي بلغ نصف النهائي.