شكرا لقرائتكم مدرب فولهام يطالب بالتعاقد مع مزيد من اللاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يعتقد سكوت باركر مدرب فولهام أن ناديه الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بحاجة إلى مزيد من اللاعبين الجدد لتعزيز تشكيلته تجنبا للهبوط والعودة سريعا إلى الدرجة الأدنى.

وهبط فولهام إلى الدرجة الثانية في موسم 2018-2019 مباشرة بعد صعوده للدوري الممتاز بفضل فوزه في نهائي ملحق الترقي، وهو ما حدث بالضبط في الموسم الماضي، إذ فاز النادي اللندني على برينتفورد في نهائي ملحق الترقي أيضا ما جعل البعض يتوقع هبوطه سريعا.

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وفي مباراته الأولى في الموسم الجديد أمس السبت خسر فولهام أمام جاره اللندني أرسنال 3-0 وقال المدرب باركر إن الفريق بحاجة إلى مزيد من اللاعبين الجدد رغم أنه تعاقد بالفعل مع أنطوني روبنسون وماريو ليمينا وهاريسون ريد وأنطوني نوكارت وألفونس أريولا.

وأضاف باركر عن ذلك: أعتقد أننا جميعا ندرك أن الانتقال من الدرجة الثانية إلى الدوري الممتاز هو بمثابة قفزة هائلة. وأتيحت لنا اليوم فرصة التعرف على هذه النوعية، نحن بحاجة إلى لاعبين جدد لتعزيز التشكيلة، هذا هو هدفنا.

وسبق أن أعلن باركر (39 عاماً)في وقت سابق أنه لا ينوي إجراء تعديلات كبيرة على تشكيلة فريقه الصاعدة من القسم الثاني في حين قال مدير النادي طوني خان إنه لا حاجة إلى انفاق مبالغ كبيرة على التعاقدات الجديدة.