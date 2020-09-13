شكرا لقرائتكم أمام باختاكور.. الهلال لا يعرف طعم الخسارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يسعى الهلال لتأكيد تفوقه على نظيره باختاكور الأوزبكي حينما يلاقيه يوم الاثنين على ستاد الجنوب، في المرحلة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا والتي تقام بنظام التجمع بالعاصمة القطرية الدوحة، إذ لم يعرف الخسارة نهائياً أمامه خلال 6 مناسبات سابقة جمعتهما.

وخاض الهلال أول لقاء رسمي أمام باختاكور بدوري المجموعات للمسابقة في نسخة 2007، إذ فاز ذهاباً في طشقند بثنائية نظيفة سجلها عمر الغامدي والبرازيلي رودريغو فرنانديز، وكرر ذات النتيجة إياباً في الرياض بهدفي البرازيلي رودريغو فرنانديز.

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وفي نسخة 2009 وقع الفريقان في مجموعةٍ واحدة وانتهى لقاء الذهاب والذي أقيم في طشقند بالتعادل الإيجابي 1-1، حيث سجّل هدف الهلال الروماني ميريل رادوي، وسجّل هدف باختاكور لاعبه كاموليتدين تادجييف، وفاز الهلال إياباً في الرياض بهدفين مقابل لا شيء سجلهما محمد العنبر وأحمد الصويلح.



وفي نسخة 2016 لعب الفريقان مواجهتين بدوري المجموعات، إذ تعادلا ذهاباً في طشقند 2-2 سجل للهلال ياسر القحطاني ويوسف السالم، وسجّل لباختاكور إيغور سيرجييف ودافرونبيك خاشيموف، وفي لقاء الإياب فاز الهلال 4-1، سجلها عبدالله الزوري وخالد كعبي "هدفين" ولاعب باختاكور عدنان أوراخوفاتش بالخطأ في مرماه، وسجّل هدف الضيوف الوحيد إيغور سيرجييف.



وعلى مستوى مواجهاته أمام الفرق الأوزبكية وبخلاف مبارياته مع باختاكور يملك الهلال سجّلاً مميزاً، حيث واجه الفرق الأوزبكية في بطولات دوري أبطال آسيا 10 مباريات، حيث فاز في 8 مواجهات، وتعادل في مواجهة وخسر مواجهة وحيدة كانت في ذهاب الدور ثمن النهائي للمسابقة موسم 2016.