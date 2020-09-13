عجلة الكرة القارية تعود للدوران مع استئناف دوري أبطال آسيا

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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الدوحة: تعود عجلة كرة القدم إلى الدوران في القارة الآسيوية الاثنين، مع استئناف مباريات مسابقة دوري الأبطال في العاصمة القطرية الدوحة، وسط مخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتوقفت مباريات المسابقة القارية الأولى منذ آذار/مارس الماضي، بسبب الأزمة الصحية التي خلفها انتشار جائحة كورونا.

وتقام مباريات منطقة غرب آسيا بنظام التجمع في قطر بدءا من الاثنين وفق إجراءات وبروتوكول صحي صارم، من أجل حماية اللاعبين والمنظمين من مخاطر الفيروس، على أن تقام مباريات مجموعتين من الشرق في ماليزيا بدءا من 16 تشرين الأول/أكتوبر، لكن مكان إقامة المجموعتين الأخريين في الشرق بالإضافة إلى الأدوار الاقصائية لم يُعلن عنها بعد.

ويخوض الهلال السعودي حامل اللقب مباراته ضد باختاكور الأوزبكي ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية على ستاد الجنوب منكوبا باصابة خمسة من لاعبيه بـ"كوفيد-19"، وفقا لما أظهرته نتائج الفحوصات التي خضع لها الفريق لدى وصول بعثته إلى قطر.

وأعلن الهلال أن المصابين هم محمد البريك (مدافع)، سلمان الفرج (قائد الفريق)، محمد الواكد (الحارس البديل)، صالح الشهري (مهاجم)، حمد العبدان (لاعب وسط)، بالاضافة إلى الإداري سعود كريري.

سيتم عزل المصابين لحين تعافيهم وفحصهم بشكل دوري من قبل الإتحاد الآسيوي، لحين الحصول على نتائج سلبية تمكنهم من العودة مجددا للانخراط في فريقهم.

ويطمح الفريق السعودي حامل اللقب لتخطي أزمته والتفوق على باختاكور متصدر المجموعة بفارق الأهداف علما أن لكليهما 6 نقاط بعد فوزهما بأول مباراتين قبل تعليق المنافسات.

ويملك الهلال المتوج اخيرا بلقب الدوري المحلي، مجموعة من الأسماء المميزة، يأتي في مقدمتها الرباعي الفرنسي بافيتيمبي غوميس، البيروفي أندريه كاريّو والإيطالي سيباستيان جوفينكو والكوري الجنوبي يانغ هيون-سوو إلى جانب سالم الدوسري ومحمد كنو وياسر الشهراني.

وضمن المجموعة عينها، يلعب شباب الأهلي الإماراتي وشهر خودرو الايراني حيث يتطلع الفريقان للفوز الأول.

وشهد بطل كأس الامارات عام 2019 تغييرات عدة مقارنة بالوضع الذي كان عليه قبل تعليق المسابقة، إذ تم استبدال المدرب الارجنتيني رودولفو اروابارينا بالاسباني جيرارد ساراغوسا، كما سيحل الثنائي البرازيلي كارلوس ادواردو القادم من الهلال وليوناردو ليتي لاعب فريق الرديف بدل مواطنيهما ليوناردو سوزا المصاب ولوفانور هنريكي الذي لم يتم تجديد عقده.

واكد المدافع محمد جابر ان "شباب الأهلي عازم على تخطي بدايته السلبية في البطولة، وستكون المباراة امام شهر خودرو مصيرية، وعازمون على تقديم افضل ما عندنا، وتصحيح وضعنا في مجموعتنا وحصد بطاقة التأهل الى الدور المقبل".

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ويعتمد شباب الأهلي على خبرته في البطولة التي يشارك فيها للمرة السابعة وسبق ان حل وصيفا في نسخة 2015.

من جهته، سيكون شهر خودرو تحت قيادة حارس المرمى الدولي السابق مهدي رحمتي (37 عاما) الذي ستكون مهمته مزدوجة في الفريق الذي انهى الدوري الإيراني لموسم 2019-2020 في المركز السادس، حيث سيقوم بدور المدرب بديلا لسهراب باختيارزاده الى جانب حراسة المرمى.

وتبدو حظوظ الأهلي السعودي وافرة للمحافظة على صدارة المجموعة الأولى، عندما يواجه الشرطة العراقي على ستاد خليفة الدولي.

ويحتل الأهلي صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن الوحدة الإماراتي الذي أعلن الخميس انسحابه، بعد إصابة عدد من افراده بكورونا ورفض الاتحاد القاري تأجيل مبارياته.

ويعتمد الأهلي على ثلاثة لاعبين أجانب هم السوري عمر السومة والبرازيلي لوكاس ليما، إلى جانب الألماني ماركو مارين.

وأكد محمد الحارثي المدير التنفيذي للفريق أن مهمتهم في البطولة الآسيوية ليست صعبة، وثقتهم في لاعبيهم وجهازيهم الفني والطبي كبيرة، ويسعون دائماً للأفضل.

بدوره يأمل الشرطة الوصول إلى المركز الثاني بعد انسحاب الوحدة والحصول على فرصة التأهل الى الأدوار الإقصائية، لكنه تلقى ضربة موجعة بتعرض ابرز عناصره لاعب الوسط محمد قاسم الى اصابة في العضلة الخلفية اليمنى ما سيمنعه من المشاركة في المباراة. كما سيفتقد الى خدمات اللاعب علي يوسف نتيجة إصابته بقطع في الرباط الصليبيي.

وكانت اللجنة المحلية المنظمة لمباريات المسابقة قد عقدت السبت مؤتمرا صحافي في إستاد الجنوب للكشف عن آخر التحضيرات والترتيبات الخاصة، قبل انطلاق مباريات المجموعات الاربع.

ولفت نائب مدير لجنة المسابقات وقسم فعاليات كرة القدم في الاتحاد الآسيوي افازبيك بير ديكولوف انه من اهم الاوليات لدى الاتحاد القاري كانت استئناف المسابقات بعد غياب طويل، مشيرا إلى امكانية تواجد الجماهير في نصف النهائي أو النهائي في صورة حدوث بعض المتغيرات على وضع انتشار "كوفيد-19"، لكنه أكد على الموقف الرسمي هو اقامة المباريات خلف أبواب موصدة.

وأوضح افازبيك انه تم تكريس هذه المسابقة للأبطال الذين يناضلون ضد هذا فيروس "كوفيد-19"، وأن الاتحاد الآسيوي أطلق عليها شعار "الابطال" لأننا نعتقد ان الجميع هم ابطال في مثل هذه الظروف والاوضاع.