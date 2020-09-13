وليامس تنسحب من دورة روما بسبب إصابة

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







ميامي: اعلنت الاميركية المخضرمة سيرينا وليامس انسحابها من دورة روما الايطالية لكرة المضرب التحضيرية لرولان غاروس والتي تنطلق الاثنين، بسبب إصابة في وتر أخيل تعرضت لها خلال مشاركتها في بطولة فلاشينغ ميدوز الاميركية.

وقالت وليامس في بيان على الموقع الرسمي لرابطة المحترفات "دبليو تي ايه" "بأسف يتوجّب عليّ الانسحاب من دورة {انترناسيونالي بي ان ال ديطاليا} بسبب إصابة في وتر أخيل. أنا ممتنة للدعم المتواصل من جماهيري في روما وأتطلع للعودة قريبا".

وأخذت وليامس التي تسعى للقبها الرابع والعشرين في البطولات الكبرى وقتا مستقطعا لمعالجة الاصابة في الدور نصف النهائي من بطولة الولايات المفتوحة الخميس عندما خسرت امام البيلاروسية فيكتوريا ازارنكا.

Advertisements

وانضمت سيرينا حاملة لقب دورة روما على الملاعب الترابية في أربع مناسبات الى لاعبات بارزات لن يشاركن في الدورة التي تعتبر تحضيرية لرولان غاروس الفرنسية، أمثال الكندية بيانكا اندرييسكو حاملة لقب فلاشينغ ميدوز 2019 والتشيكية بترا كفيتوفا حاملة لقب ويمبلدون مرتين.

وسبق أن أعلنت وليامس بعد الخسارة امام ازارنكا انها ستشارك في رولان غاروس هذا العام التي تنطلق في 27 الحالي الا انها لم توضح ما اذا ستبقى على قرارها بعد انسحابها من روما.

كما أعلنت المصنفة أولى الأسترالية آشلي بارتي في وقت سابق من هذا الأسبوع عدم مشاركتها في روما بعدما قررت إنهاء موسمها الحالي بسبب المخاوف من فيروس كورونا المستجد وقيود السفر.