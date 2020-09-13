بفضل احتفالية صلاح.. مؤمن زكريا حديث صحف أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

بات مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي السابق، حديث الصحف الأوروبية بعدما احتفل محمد صلاح لاعب ليفربول ومنتخب مصر على طريقته بعد تسجيله هدف فوز فريقه في مرمى ليدز يونايتد خلال المباراة التي جمعتهما في افتتاحية بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

واستضاف ليفربول نظيره ليدز يونايتد- الصاعد حديثًا لبريميرليج- مساء أمس السبت ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي، وسجل صلاح ثلاثة أهداف "هاتريك" وقاد فريقه للفوز بنتيجة 4-3.

عقب تسجيل صلاح للهدف الثالث له والرابع لفريقه، قام بتقليد احتفال زميله في صفوف منتخب مصر مؤمن زكريا (وضع يده على أذنيه) في إشارة لدعمه في محنته المرضية.

ويُعاني مؤمن زكريا من مرض ضمور العضلات، تسبب في ابتعاده عن الملاعب منذ فترة طويلة ويحظى اللاعب بدعم كبير من جانب عدد كبير من لاعبي الدوري المصري.

وعقب نهاية المباراة، سلطت صحف أوروبا الضوء على السبب وراء طريقة احتفال صلاح الجديدة:

ديلي ميل

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن محمد صلاح أشاد بزميله في المنتخب المصري مؤمن زكريا، الذي يعاني من مرض عصبي مستعصي.

وأضافت أن صلاح حرص على محاكاة احتفال زميله بعد أن سجل هدف ليفربول الرابع في المباراة المثيرة ضد ليدز يونايتد.

وتابعت الصحيفة قائلة: "يعاني زكريا من مرض التصلب الجانبي الضموري المستعصي (ALS)، المعروف باسم مرض العصب الحركي (مرض متقدم في الجهاز العصبي يؤثر على الخلايا العصبية في المخ والحبل النخاعي مسببًا فقدان التحكم في العضلات).

كما سلطت الصحيفة الضوء على تغريدة مؤمن زكريا التي قدم من خلالها الشكر لزملائه، حيث قال "أشكر إدارة الأهلي ولاعبيه".

وأضاف: "لقد استمتعت بأحد أجمل أيام حياتي، كانت من أحلى الأيام في حياتي لما يقرب من عامين".

وأتم: "أشكر كل المشجعين، دعواتك لي من أجل الشفاء العاجل".

ESPN

قالت شبكة "ESPN" العالمية، إن محمد صلاح لاعب ليفربول بعد تسجيله هدف فوز فريقه أمس السبت ، غطى أذنيه بيديه وأخرج لسانه ، تمامًا كما كان يفعل مؤمن زكريا عندما يحتفل بأهدافه

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وأضافت الصحيفة أن صلاح احتفل بهدف ليفربول تكريما لزميله المصري المصاب بمرض عصبي خطير.

واستعانت الصحيفة بأحد الصحفيين المختصين في كرة القدم الأفريقية، والذي أكد لهم في تصريحات خاصة أن التكريم من نصيب مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي الأهلي أكثر الأندية الأفريقية فوزًا بكرة القدم.

وسلطت الصحيفة الضوء على المرض الذي يعاني منه مؤمن وقالت: "تم تشخيص إصابة زكريا (32 عامًا) بـ ALS (التصلب الجانبي الضموري).

وأِشارت الصحيفة إلى أن صلاح وزكريا كانا زميلين في منتخب مصر ولهذا السبب قرر مهاجم ليفربول تكريم صديقه.

The Sun

قالت "ذا صن" إن صلاح أهدى أهدافه الثلاثه لزميله في منتخب مصر مؤمن زكريا الذي يعاني من مرض عصبي حركي.

وأضافت أنه بعد تسجيل هدف صلاح "الثالث"، قام بالاحتفال على طريقة زميله بالضغط على أذنيه مع إخراج خرج لسانه.

وأشارت الصحيفة إلى أن ستيفن داربي ، الظهير الأيمن السابق لفريق ليفربول، يعاني أيضًا من المرض ذاته وأنشأ مؤسسة لدعم الأشخاص المصابين بالمرض.

TYC

قالت قناة TYC الأرجنتينية إن محمد صلاح لاعب ليفربول، عاش ليلة ساحرة في آنفيلد، بعد الفوز الصعب على ليدز يونايتد بنتيجة 4-3.

وأضافت أن "مو" سجل ثلاثية وفي الاحتفال بهدفه الأخير أشاد بزميله في منتخب مصر مؤمن زكريا الذي يعاني من إصابة بالتصلب الجانبي الضموري.

وأشارت إلى أن مهاجم ليفربول احتفل بالطريقة التي كان يفعلها زميله في المنتخب الوطني.

ليفربول إيكو

أبرزت الصحيفة المهتمة بمتابعة أخبار نادي ليفربول، وقالت إن احتفال صلاح كان تكريمًا لزميله الدولي مؤمن زكريا، مقلدًا الاحتفال المعتاد لصديقه.

يعاني زكريا من مرض التصلب الجانبي الضموري (ALS) ، المعروف باسم مرض العصب الحركي ، والذي يصيب الدماغ والنخاع الشوكي.