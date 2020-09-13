"أجويرو" المقاولون يتحدث لمصراوي عن هدفه القاتل في الزمالك وسر التألق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:

خطف محمد عصام الدين البديل الذهبي للمقاولون العرب الأضواء في أخر ثلاث مباريات بالدوري بأداءه وأهدافه القاتلة الرائعة ليساهم ببصمة مميزة في استمرار ذئاب الجبل في المنافسة على المركز الثاني.

وسجل عصام - 26 عام - الذي يشغل مركز الجناح الأيسر هدفاً قاتلاً للمقاولون في شباك الزمالك منح بها فريقه 3 نقاط غالية فيما استعرض بهدفين رائعين في المصري وحرس الحدود ساعد بهما فريقه على الفوز.

عصام الذي قلد "نيولوك" النجم الأرجنيتني "سيرجيو أجويرو" نجم مانشستر سيتي يملك مشواراً حافلاً مع كرة القدم أحترف خلاله في خمسة أندية بولندية جعلته يتقن اللغة "اللختية" للبلد التي تشتهر بالذئاب الرمادية وهو لقب "المقاولون" ناديه الأم أيضاً.

الخليج 365 يحاور محمد عصام لاعب المقاولون العرب ليكشف عن طموحاته خلال الفترة المقبلة ومسيرته الكروية في الفترة الماضية ومشواره الاحترافي.

في البداية ما سر تألقك مع المقالون العرب بعد عودة الدوري؟

كنت اواصل التدريب في فترة كورونا وعندما توقف النشاط، وعندما عاد النشاط والتدريبات بدأ الموسم بالنسبة لي وانتظمت في المشاركة وقدمت مستوى مميز وأحرزت 5 أهداف في 330 دقيقة.

ما سبب غيابك عن المشاركة في بداية الموسم؟

تعرضت لإصابة بمزق في السمانة وغبت عن الفريق والمشاركة لمدة 4 أشهر.

كيف ترى فرصة المقاولون في تحقيق المركز الثاني؟

نسعى للحصول على المركز الثاني في الدوري وهذا طموح الجميع داخل الفريق للمشاركة في دوري ابطال افريقيا في الموسم المقبل.

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ما سر انتفاضة المقاولون في الدوري هذا الموسم؟

عماد النحاس مدير فني مميز، لم يضع علينا ضغوطات في المباريات، دائما نلعب كل مباراة على المكسب ولم نركز سوى على ذلك تحقيق المركز الثاني أو الثالث.

حدثنا عن طموحاتك خلال الفترة المقبلة؟

طموحاتي أن انضم لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة بعد المستوى الذي اقدمه مع المقاولون ومازال القادم افضل بالنسبة لي، بالإضافة إلى تحقيق المركز الثاني مع المقاولون العرب.

ماذا عن مسيرتك في كرة القدم؟

أنا من ناشئين وادي دجلة وشاركت معهم في الدوري الممتاز في سن الـ17 في مبارتان أمام الأهلي حرس الحدود وقدمت اداء مميز.

وماذا بعد؟

تابعني وكيل لاعبين بولندي وجلب لي عرض للاختبار في نادي ليجيا وارسو بطل الدوري دائما، ونجحت في الاختبار وتعاقدت معهم، ولم اشارك نظر لصغر سني وقلت خبراتي وعدت إلى مصر بعد موسم ونصف عبر بوابة النصر.

ماذا عن تجربتك مع النصر؟

شاركت معهم في الدوري الممتاز وبعد أول موسم تلقيت عدة عروض ولكن النادي رفض بيعي وكان يطلب مبلغ خيالي في هذا الوقت وكانت ابرز العروض الاتحاد السكندري تحت قيادة حسام حسن، فعدت إلى بولندا من جديد وقدمت اداء مميز ثم عدت إلى الانتاج الحربي الموسم قبل الماضي.

لماذا لم تشارك مع الإنتاج الحربي؟

الانتاج تعاقد معي لمدة 4 مواسم ولكني رحلت عقب الموسم الأول بسبب قلة المشاركة تحت قيادة مختار مختار، كنت اقدم مباريات جيدة وتفاجأت باستبعادي المباراة التالية، وفجلست معه واخبرته برغبتي بالرحيل، وعدت مرة ثالثة إلى بولندا لمدة موسم ثم عدت إلى المقاولون.

اخيرا.. ماذا عن هدفك القاتل امام الزمالك؟

سعيد بالهدف وبالانتصار على الزمالك.