صديق كومان يعلنها .. برشلونة يريد التعاقد مع صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال شجاك سوارت الصديق المقرب لرونالد كومان مدرب برشلونة، إن المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ضمن أهداف النادي الكتالوني خلال الفترة المقبلة.

وسبق وارتبط الدولي المصري بالانتقال إلى عملاقي إسبانيا (ريال مدريد وبرشلونة) وسط الأداء المميز الذي ظهر عليه بقميص ليفربول منذ انتقاله إلى آنفيلد مطلع موسم 2017/2018.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن أحد أصدقاء كومان المقربين يزعم أن صلاح يتقدم على زميله السنغالي ساديو ماني في قائمة التعزيزات الخاصة بالمدرب الهولندي.

وأضافت "سبورت" نقلًا عن المصدر الهولندي "voetbalzone.nl"، أن سوارت لاعب آياكس والمنتخب الهولندي السابق أكد في تصريحات صحفية أن صلاح ضمن أهداف كومان.

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وقال شجاك سوارت، لاعب هولندا الدولي السابق، لموقع voetbalzone.nl: "أعرف أن كومان يريد صلاح، وأعلم أن مو يرغب في الرحيل".

وعند الضغط عليه للكشف عن مصدر معلوماته، رفض سوارت الإفصاح وقال: "لا أستطيع، ولن أقول أي تفاصيل أخرى".

صلاح ظهر بشكل مميز في أول مباريات ليفربول ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ونجح في تسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك" في مرمى ليدز يونايتد، ليقود الريدز للفوز بنتيجة 4-3.

جدير بالذكر أن "مو" ساهم في تتويج ليفربول ببطولة بريميرليج الموسم الماضي، كما شارك في فوز الريدز ببطولة دوري أبطال أوروبا، السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.