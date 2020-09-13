اتحاد الكرة يكشف حقيقة تطوير مدخل الجبلاية بالأمر المباشر

كشف مصدر باتحاد الكرة لـ"الوفد"، حقيقة ما تردد عن تطوير مدخل الجبلاية وتحويله إلى متحف بالأمر المباشر، وهو ما يعد مخالفة قانونية.
قال المصدر، إن اتحاد الكرة اتبع الإجراءات الطبيعية في هذا الأمر، وتقدمت 3 شركات بعروض لتطوير المدخل، واختار اتحاد
وتابع، أن اتحاد الكرة اشترط على الشركة المختارة أن يعمل موظفوها من السادسة مساءً، حتى لا يتعطل سير العمل داخل الاتحاد يوميًا.
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