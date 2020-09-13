شاهد.. كريستيانو رونالدو يقود يوفنتوس لسحق نوفارا وديًا

قاد الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي، لتحقيق فوز كبير على حساب نظيره نافارا، بخمسة أهداف دون رد، في مباراة ودية، جمعت بينهما صباح اليوم الأحد، استعدادًا لبداية

الموسم الجديد 2020/2021.

وتعد تلك المباراة هي الأولى لنادي يوفنتوس تحت قيادة المدير الفني الشاب، أندريا بيرلو، من أجل الاستعداد للدوري الإيطالي الذي سيبدأ يوم،

الأحد المقبل، أمام سامبدوريا.

سجل خماسية السيدة العجوز كلا من: كريستيانو رونالدو في الدقيقة 20 من زمن الشوط الأول، آرون رامسي في الدقيقة 57 من الشوط الثاني، ماركو بياتسا في الدقيقة 66، مانولو بورتانوفا في الدقيقة 91، لوكا بيليجريني في الدقيقة 93.