لائحة الفيفا تحسم عقوبة الانضباط ضد فرج عامر وسمير حلبية

أكد مسئولو لجنة الانضباط باتحاد الكرة أن لائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، حسمت توقيع الغرامة المالية على فرج عامر، رئيس سموحة، وسمير حلبية، رئيس المصري.

قال مسئولو اللجنة إن فرج عامر وسمير حلبية تحدثا في مداخلة هاتفية وتساءلا: "كيف لا ننتقد التحكيم إذا كان القضاة أو المستشارون يمكن انتقادهم".

وتابع مسئولو اللجنة: "هنا قررنا الرجوع إلى لوائح الفيفا، التي نصت على عدم جواز انتقاد الحكام بأي حال من الأحوال، ولذلك تم تغريم الثنائي".

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم

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تغريم السيد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، 100 ألف جنيه، وكل من السيد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، والسيد سمير حلبية، رئيس النادي المصري، 50 ألف جنيه لكل منهما.

كما قررت اللجنة تغريم كل من السيد عدلي القيعي، مستشار التسويق بالنادي الأهلي، والسيد طارق يحيى، رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك، والسيد طارق العشري، المدير الفني السابق للنادي المصري، والسيد سعيد لطفي، رئيس لجنة اكتشاف المواهب

بنادي الزمالك، 50 ألف جنيه لكل منهم. كما تقرر إيقاف أمير عزمي، مدرب نادي مصر، 3 مباريات، وحسام حسان، المدير الإداري لنادي مصر، 5 مباريات، إضافة إلى غرامة قدرها 50 ألف جنيه.

فيما رأت اللجنة توبيخ كل من: محمد الخولي، نائب رئيس النادي المصري، وعدنان حلبية وطارق هاشم، عضوي مجلس إدارة النادي المصري، وخالد مهدي، مدير فريق الإنتاج الحربي، وحفظ الشكوى المقدمة ضد كل من أمير مرتضى، المشرف على فريق الزمالك، وطلعت يوسف، المدير الفني للاتحاد السكندري.

كانت لجنة الانضباط والأخلاق عقدت اجتماعها الأخير، حيث استعرضت الشكاوى المقدمة في حق السادة المذكورين الذين أدلوا بتصريحات حملت إساءة لاتحاد كرة القدم والحكام.