جاريث بيل قد يظهر مجددًا في الدوري الإنجليزي هذا الصيف

يبدو أن الويلزي جاريث بيل لاعب ريـال مدريد الإسباني، سيعود مرة أخرى للدوري الإنجليزي، بعدما رحل عنه عندما كان لاعبًا في صفوف توتنهام إلى النادي الملكي.
صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية، أكدت أنمانشستر يونايتد يتطلع إلى التعاقد مع جاريث بيل على سبيل الإعارة، خاصة بعدما فشلت محاولاته لضم ناتشو لاعب بوروسيا دورتموند.
وقالت الصحيفة إن مانشستر يونايتد يرى أن دورتموند يغالي في طلباته المالية للتخلي عن ناتشو بعدما طلب النادي مبلغ 108 مليون يورو.
ويزيد من احتمالية اتمام الصفقة، رغبة ريـال مدريد في التخلص من جاريث بيل الذي خرج من حسابات زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الملكي.
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