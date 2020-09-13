مختار مختار يبحث عن فوز لم يحققه أمام الزمالك منذ 6 سنوات

يلتقي فريقا الزمالك والإنتاج الحربي في تمام الثامنة مساء اليوم على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن افتتاح الجولة الـ27 من بطولة الدوري الممتاز.

يبحث مختار مختار، المدير الفني للإنتاج الحربي، عن رقم لم يحققه أمام الزمالك منذ 6 سنوات، وتحديدًا منذ شهر أبريل عام 2014.

مختار مختار قاد بتروجت للفوز على الزمالك 4/ 2 يوم 22 أبريل 2014 في الدور الأول للدوري، ومنذ هذا الوقت لم يعرف المدير الفني المخضرم طعم الفوز على الزمالك.

بعد هذا الانتصار، التقى مختار مختار مع الزمالك وهو مدربًا لثلاثه فرق، المصري والاتحاد

السكندري والإنتاج الحربي، في عدد مباريات وصل إلى 12 لقاء، 9 منها في الدوري و3 لقاءات في كأس مصر، خسر مختار منها 8 مباريات أمام الزمالك، وتعادل في 4.

الزمالك يبحث عن فوز يصالح به الجماهير بعد تعادله المخيب للآمال أمام سموحة في الجولة الماضية، بعدما كان الفريق متقدمًا بنتيجة 3/ 1 قبل أن ينجح سموحة في تسجيل هدفين ويخطف نقطة ثمينة من الفارس الأبيض.

ويتحدى الزمالك غياباته في لقاء اليوم، حيث

يفتقد لجهود أشرف بن شرقي وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وحازم إمام ومحمد عبدالشافي ومحمود عبدالرازق شيكابالا والكونغولي كابونجو كاسونجو للإصابة.

أما الإنتاج الحربي فيبحث عن تحقيق نتيجة جيدة أمام الزمالك، خصوصًا بعد تعادله مع أسوان المباراة الماضية، حيث يتطلع لأن يهدي الدوري للأهلي، حيث إن أي نتيجة غير فوز الزمالك باللقاء تعني تتويج الأهلي باللقب رقم 42 في تاريخه.

من المتوقع أن يخوض الزمالك اللقاء بالتشكيل التالي:

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محمود عبدالرحيم جنش

حاتم سكر - محمود الونش - محمود علاء - أحمد عيد

طارق حامد - أحمد سيد زيزو - إسلام جابر

إمام عاشور - مصطفى فتحي

مصطفى محمد

الزمالك يحتل المركز الثاني في الدوري برصيد 52 نقطة، أما الإنتاج الحربي فيقبع في المركز التاسع برصيد 30 نقطة.