شاهد.. الفيفا يُشيد بتألق محمد صلاح في افتتاح الدوري الإنجليزي

أشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، بمستوى محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، الذي قدمه في مباراة فريقه أمس أمام ليدز يونايتد ببطولة الدوري الإنجليزي. كتبت صفحة الفيفا الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الملك المصري، أول لاعب من الاجتماعي "تويتر": "الملك المصري، أول لاعب من ليفربول على الإطلاق يسجل في اليوم الافتتاحي من البريمييرليج لأربعة مواسم على التوالي، اللاعب التاسع فقط الذي يسجل ثلاثية في اليوم الافتتاحي من موسم البريمييرليج"، مع نشر صورة لاحتفال صلاح على طريقة مؤمن زكريا لاعب الأهلي دعمًا له. كان محمد صلاح، قاد فريقه للفوز على ليدز يونايتد بنتيجة 4/ 3 محققًا أول ثلاث نقاط في رحلة دفاعه عن لقب الدوري الإنجليزي. Advertisements

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