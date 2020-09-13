أسوان ينهي استعداداته لمواجهة طنطا بالدوري

يختتم فريق أسوان، بقيادة أحمد كشرى، استعداداته، اليوم الأحد، لمواجهة نظيره طنطا، والمقرر إقامتها في السادسة مساء غداً الاثنين، على ستاد الشرطة بالعباسية، في إطار منافسات الجولة الـ27 بالدورى الممتاز، ويعلن بعدها أحمد كشري قائمة فريقه التى تدخل معسكراً مغلقاً بأحد فنادق القاهرة.

حيث تمكن فريق أسوان أن ينتزع ثلاث نقاط

بعد الفوز على الانتاج الحربى بهدفين نظيفين.

ويستعيد أسوان خدمات سولمون منساه لاعب الفريق أمام طنطا، وذلك بعد انتهاء عقوبة الإيقاف التى كانت موقعة على اللاعب بسبب تعرضه للطرد فى مباراة سموحة بالجولة قبل الماضية، بينما يستمر غياب محمد عبد

المجيد مهاجم الفريق، والذى يخضع لعقوبة الإيقاف لمدة مباراتين بسبب تلقيه البطاقة الحمراء مباشرة فى مباراة سموحة أيضاً، وكان أسوان قد تقدم للجبلاية بالتماس لتخفيف عقوبة اللاعب.

ويحتل أسوان المركز الـ 12 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 28 نقطة، بعد خوض 26 مباراة حيث فاز أسوان فى 6 مباريات وتعادلوا فى 10 أخرى وخسروا مثلهم، وسجل لاعبو أسوان 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 39 آخرين.