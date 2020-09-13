غموض بشأن مستقبل جاريث بيل في ريال مدريد

بات الغموض يحيط بمستقبل الويلزي جاريث بيل نجم فريق ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وسط أنباء عن اقتراب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بتقديم عرض للحصول على خدمات اللاعب.
وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ريال مدريد سيطلب حوالي 20 مليون يورو لبيع بيل، وهو مبلغ اقتصادي جذاب للأندية المهتمة باللاعب الويلزي، ومع ذلك، سيكون من الضروري معرفة ما إذاكان هذا السعر المنخفض كافيًا للفريق الملكي للتخلص من صاحب القدم اليسرى، وهذه إحدى أولويات الميرينجي في هذا الصيف.
ولا تكمن مشكلة رحيل بيل في رسوم نقله، بل المشكلة في راتب القياسي، فهو الأعلى أجرًا في ريال مدريد برصيد 15 مليون يورو في الموسم الواحد، راتب لا يرغب أحد فيدفعه الآن، وبالتالي، إذا لم يتم تخفيض راتبه، فلن يترك بيل ريال مدريد.
وبالتالي، يشاع أن ريال مدريد يمكنه دفع عام واحد من السنتين المتبقيتين في عقد بيل لتسهيل انتقاله إلى فريق آخر.
في هذه الأثناء، لم يتخذ مانشستر يونايتد خطوة للأمام لضم بيل، ويعلم كل من النادي الإنجليزي وريال مدريد أن أمامهما حتى 5 أكتوبر لإغلاق السوق، ويسعى زين الدين زيدان مدرب الفريق الملكي للتخلص من بيل في أسرع وقت ممكن لإنه لا يريد أن يكون في غرفة الملابس.
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