اخبار الرياضه

غموض بشأن مستقبل جاريث بيل في ريال مدريد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

بات الغموض يحيط بمستقبل الويلزي جاريث بيل نجم فريق الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وسط أنباء عن اقتراب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بتقديم عرض للحصول على خدمات اللاعب.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ريال مدريد سيطلب حوالي 20 مليون يورو لبيع بيل، وهو مبلغ اقتصادي جذاب للأندية المهتمة باللاعب الويلزي، ومع ذلك، سيكون من الضروري معرفة ما إذا

كان هذا السعر المنخفض كافيًا للفريق الملكي للتخلص من صاحب القدم اليسرى، وهذه إحدى أولويات الميرينجي في هذا الصيف.

ولا تكمن مشكلة رحيل بيل في رسوم نقله، بل المشكلة في راتب القياسي، فهو الأعلى أجرًا في ريال مدريد برصيد 15 مليون يورو في الموسم الواحد، راتب لا يرغب أحد في

دفعه الآن، وبالتالي، إذا لم يتم تخفيض راتبه، فلن يترك بيل ريال مدريد.

وبالتالي، يشاع أن ريال مدريد يمكنه دفع عام واحد من السنتين المتبقيتين في عقد بيل لتسهيل انتقاله إلى فريق آخر.

 في هذه الأثناء، لم يتخذ مانشستر يونايتد خطوة للأمام لضم بيل، ويعلم كل من النادي الإنجليزي وريال مدريد أن أمامهما حتى 5 أكتوبر لإغلاق السوق، ويسعى زين الدين زيدان مدرب الفريق الملكي للتخلص من بيل في أسرع وقت ممكن لإنه لا يريد أن يكون في غرفة الملابس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غموض بشأن مستقبل جاريث بيل في ريال مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا