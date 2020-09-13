يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، بقيادة عبدالحميد بسيوني، استعداداته لمواجهة المصري البورسعيدي، المقرر إقامتها في السادسة مساء الخميس المقبل، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

يدرس عبدالحميد بسيونى، نقاط القوة والضعف للفريق البورسعيدى، قبل مواجهته، وأغلق الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة عبدالحميد بسيونى صفحة مباراة الجونة التى أقيمت مساء الجمعة على ستاد جهاز

حيث يسعى الجهاز الفني للفريق لمواصلة مسيرة النتائج الإيجابية والعروض القوية التى بدأت عقب استئناف النشاط الرياضى.

يحتل طلائع الجيش المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 29 نقطة، بعد أن لعب 26 مباراة، فاز في 6 وتعادل في 11 وخسر 9 لقاءات، وسجل لاعبوه 27 هدفًا، وتلقت شباكه 31 هدفًا.

البورسعيدى، قبل مواجهته، وأغلق الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة عبدالحميد بسيونى صفحة مباراة الجونة التى أقيمت مساء الجمعة على ستاد جهاز الرياضة العسكرى فى إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز وفاز بها الفريق بأربعة أهداف مقابل هدف.حيث يسعى الجهاز الفني للفريق لمواصلة مسيرة النتائج الإيجابية والعروض القوية التى بدأت عقب استئناف النشاط الرياضى.يحتل طلائع الجيش المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 29 نقطة، بعد أن لعب 26 مباراة، فاز في 6 وتعادل في 11 وخسر 9 لقاءات، وسجل لاعبوه 27 هدفًا، وتلقت شباكه 31 هدفًا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طلائع الجيش يواصل استعداداته لمواجهة المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.