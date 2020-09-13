طلائع الجيش يواصل استعداداته لمواجهة المصري

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، بقيادة عبدالحميد بسيوني، استعداداته لمواجهة المصري البورسعيدي، المقرر إقامتها في السادسة مساء الخميس المقبل، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.
يدرس عبدالحميد بسيونى، نقاط القوة والضعف للفريق
حيث يسعى الجهاز الفني للفريق لمواصلة مسيرة النتائج الإيجابية والعروض القوية التى بدأت عقب استئناف النشاط الرياضى.
يحتل طلائع الجيش المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 29 نقطة، بعد أن لعب 26 مباراة، فاز في 6 وتعادل في 11 وخسر 9 لقاءات، وسجل لاعبوه 27 هدفًا، وتلقت شباكه 31 هدفًا.
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