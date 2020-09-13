الميركاتو الصيفي | مبابي يصدم إدارة باريس سان جيرمان بقرار مفاجئ

أبدى نجم باريس سان جيرمان الفرنسي “كيليان مبابي” رغبته في المغادرة بنهاية الموسم الحالي والبحث عن تجربة جديدة في إسبانيا أو إنجلترا.

وزعمت صحيفة “ذا تايمز” البريطانية صباح اليوم الأحد أن النجم الفرنسي كيليان مبابي أخبر بالفعل إدارة النادي بقيادة القطري ناصر الخليفي بكونه يلعب آخر مواسمه مع باريس سان جيرمان، وأن رغبته هي المغادرة خلال الميركاتو الصيفي 2021.

وتسعى عدة أندية إلى الظفر بخدمات اللاعب الدولي الفرنسي أبرزها بطل الدوري الاسباني “ريال مدريد“، وبطل الدوري الإنجليزي الممتاز “ليفربول“.

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وتعد إمكانية التوقيع مع مبابي في الميركاتو الصيفي 2021، فرصة لا تعوض للأندية الطامحة في الحصول على خدماته لقرب نهاية عقده مع باريس سان جيرمان، ما يعني ان سعر اللاعب سينخفض.

وكان ريال مدريد الاسباني قاب قوسين أو أدنى من الحصول على خدمات المهاجم الفرنسي الشاب خلال الميركاتو الصيفي 2017 إلا أنه اختار البقاء في فرنسا والتطور أكثر كلاعب قبل خوض تجربة من هذا النوع في إسبانيا.

يذكر أن إدارة باريس سان جيرمان تسعى جاهدة إلى تجديد عقد لاعب موناكو السابق والذي يرتبط بعقد يبقيه في ملعب حديقة الأمراء لغاية 30 من يونيو 2022.

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