صورة | إدارة الهلال تدفع عمر خربين نحو تعطيل حسابه على تويتر!

فاجأ مهاجم الهلال السعودي ومنتخب سوريا “عمر خربين” جمهور كرة القدم السعودية والسورية بتعطيل حسابه على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي مساء أمس السبت، بسبب ما بدر من إدارة الهلال.

وقام الحساب الرسمي لنادي الهلال السعودي بإلغاء مُتابعته للحساب الرسمي للاعب عمر خربين على موقع تويتر، في إشارة لانهيار محتمل للعلاقة بين الطرفين، بعدما احتج على قرار استبعاده من قبل المدير الفني لوشيسكو للمرة الثانية على التوالي من تشكيلة الهلال في دوري أبطال آسيا.

ويستعد بطل الدوري السعودي لاستكمال مبارياته في دور مجموعات دوري أبطال آسيا على الأراضي القطرية أيام 14 و17 و20 و23 سبتمبر الجاري، أمام أندية باختاكور وباديديه وشباب الأهلي دبي.

ورغم احتياج الهلال لمهاجم إضافي في مباريات دوري الأبطال، يُريح الفرنسي بافيتيمبي جوميز الذي أستنفذ بدنيًا بعد مشاركته كأساسي في جميع مباريات الدوري السعودي خلال الشهر الماضي، إلا أن المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو قرر استبعاد عمر خربين من قائمة الفريق للمرة الثانية هذا الموسم.

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ولم يشارك عمر خربين في أي مباراة بدوري أبطال آسيا مع الهلال منذ 3 سنوات، حين ظهر لآخر مرة لمدة 62 دقيقة في إياب نهائي نسخة 2017 أمام أوراوا ريدز اليباني، والتي انتهت بفوز أوراوا بهدف دون رد.

وسجل المهاجم صاحب الـ 26 عامًا ستة أهداف فقط في الموسم الماضي، بعدما شارك في 16 مباراة بمنافسات الدوري السعودي، من بينهم 9 مباريات كبديل.

وظهر عمر خربين كبديل في ثلاث مباريات بكأس العالم للأندية أمام الترجي وفلامينجو ومونتيري، دون أن يسجل أي هدف.