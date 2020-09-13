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الصحافة الإنجليزية تحدد بدائل جادون سانشو لمانشستر يونايتد

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أحمد حمدي 0 تبليغ

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كشفت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي، يفكر جدياً في الانسحاب من صفقة نجم بوروسيا دورتموند الألماني، جادون سانشو بسبب عدم التوصل إلى اتفاق على قيمة الصفقة حتى الآن.

ويعد جادون سانشو الهدف الرئيسي لمانشستر يونايتد في الميركاتو الصيفي الجاري، نظراً للأداء الرائع الذي قدمه اللاعب خلال الموسمين الماضيين في الدوري الألماني، حيث يرى المدير الفني النرويجي أولي جونار سولشاير، أن هناك ضرورة للتوقيع مع النجم الإنجليزي لتنشيط خط الهجوم وزيادة جودة الفريق للمنافسة على لقب الممتاز.

ويعجز مانشستر يونايتد عن التوصل لاتفاق مع بوروسيا دورتموند الذي يطلب الحصول على 108 مليون جنيه إسترليني، في حين أن النادي الإنجليزي غير مستعد لدفع أكثر من 80 مليون جنيه إسترليني.

وجعلت الأزمة المالية الناتجة عن جائحة ، الأمور معقدة على مانشستر يونايتد، ورغم أن هناك اتفاق مبدئي مع اللاعب، إلا أن إدارة الشياطين الحمر تهدد إدارة بوروسيا دورتموند بالانسحاب من الصفقة إن ظلت متمسكة بمطالبها المادية.

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ووفقًا للتقارير، فإن مانشستر يونايتد سيحاول البحث عن خيارات أخرى أقل تكلفة بكثير لتدعيم خط الهجوم في الموسم المقبل بشكل مؤقت، ومن هذه الخيارات: جناح يوفنتوس الإيطالي، دوجلاس كوستا المتوقع رحيله عن الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي.

لكن الاسم الأبرز على الساحة في وسائل الإعلام هو نجم الإسباني، جاريث بيل الذي أبدى النادي الملكي استعداده للتخلي عنه مجانًا، لكن المشكلة تكمن في راتبه المرتفع الذي يبلغ 14 مليون جنيه إسترليني سنويًا.

ويواجه ريال مدريد صعوبة كبيرة في بيع جاريث بيل الذي أصبح عبئاً على الفريق سواء من الناحية أو الإقتصادية، وبالتالي فإن فشل مانشستر يونايتد بالتعاقد مع سانشو قد يكون بمثابة طوق النجاة للنادي الملكي للتخلص أخيراً من النجم الويلزي.

ريال مدريد يريد الإستغناء عن جاريث بيل من أجل التعاقد مع سانشو – صور Reu

وقد يكون فشل مانشستر يونايتد في التعاقد مع سانشو بمثابة طوق النجاة لريال مدريد للتخلص من جاريث بيل، الذي يواجه النادي الملكي صعوبة كبيرة في بيعه، بعد أن أصبح عبئًا على الفريق، خصوصًا من الناحية الإقتصادية.

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