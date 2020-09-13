أكد المدير الفني لمانشستر يونايتد، أولي جونار سولشاير، استمرار قائد الفريق في الموسم الماضي “هاري ماجواير” كقائد للفريق في الموسم الجديد رغم كل ما حدث معه في اليونان خلال العطلة الصيفية.

وارتكب هاري ماجواير أكثر من جريمة خلال عطلته الصيفية في اليونان، عندما اصطحب صديقته وشقيقته إلى جزيرة صغيرة تُدعى “ميكونوس”، ليتعرض للعديد من الانتقادات في وسائل الإعلام الأوروبية عمومًا والإنجليزية خصوصًا (اقرأ تفاصيل قصة ماجواير في اليونان).

وتمسك سولشاير باستمرار ماجواير كقائد لفريق مانشستر يونايتد، على الرغم من الوقائع غير السارة التي تورط فيها الدولي الإنجليزي بعد أيام قليلة من توديع الفريق من الدوري الأوروبي أمام إشبيلية.

من هو قائد مانشستر يونايتد في الموسم الجديد؟

قال سولشاير أن قائد مانشستر يونايتد في الموسم الجديد سيكون ماجواير، وأضاف في هذا الصدد “لقد عانى هاري من بعض الصعوبات خلال الصيف، ولم يحصل على راحة كافية، عطلته كانت مختلفة عن البقية، لقد أعطيناه المزيد من الأيام وعاد بعدها وكان في حالة جيدة للغاية”.

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وأضاف: “لقد تعامل مع الموقف بصورة جيدة تماما وبالطبع سأعمل على دعمه هنا. وسيبقى قائدا لفريقنا. بالنسبة لي هو شخص مميز، ودوما ما كان إيجابيا وصاحب قيم”.

وكان قد تم إلقاء القبض على اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا في 21 أغسطس الماضي بجزيرة ميكونوس اليونانية، وذلك بعد اتهامه بالاعتداء على ضابط شرطة ومقاومة الاعتقال ومحاولة الرشوة.

كما تم نفي التهم الموجهة لماجواير واستئناف الحكم، قبل أن يُبطل الاستئناف، وهذا يعني أن اللاعب ليس لديه أي سجل جنائي.

يذكر أن مانشستر يونايتد سيبدأ مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز، بداية من الأسبوع المقبل أمام كريستال بالاس في ملعب أولد ترافورد.