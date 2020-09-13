سوق الانتقالات: ناد تونسي يضم جناح كوستاريكي

أقدمت إدارة نادي المستقبل الرياضي بسليمان التونسي على خطوة فريدة من نوعها بالتعاقد مع لاعب كوستاريكي يُدعى “راندي شيرينو” مطلع هذا الأسبوع.

راندي شيرنو /24 عامًا/ لعب خلال الموسم الماضي 2020/2019 ما مجموعه 18 مباراة في الدوري الكوستاريكي الممتاز مع فريق سان كارلوس الذي أنهى الموسم في المركز السابع بجدول ترتيب منافسات الكلاوسورا.

ويُجيد راندي شيرنو على طرفي الملعب في الخطوط الأمامية بالاضافة إلى قدرته على لعب دور المهاجم المتأخر، وسيمثل تواجده مع نادي المستقبل الرياضي بسليمان إضافة كبيرة خلال موسم 2021/2020.

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ويضم خط هجوم نادي المستقبل الرياضي بسليمان 3 محترفين بخلاف راندي شيرنو هم الثنائي الجزائري “محمد عطية والجيلالي بن شنان” والنيجيري “باسكال أونيكاشي”.

وبات راندي شيرنو ثاني لاعب من أميركا الشمالية ينضم لصفوف أحد أندية الدوري التونسي للمحترفين، بعد لاعب منتخب نيكاراجوا الأول “كارلوس ألبيرتو شافاريا” المنضم لصفوف النادي الإفريقي من نادي باديديه مشهد الإيراني في الميركاتو الشتوي الماضي.

ويتواجد في الدوري التونسي ثلاثة لاعبين برازيليين مع نادي بن قردان، هم “ريكاردو ألفيس ريكاردينيو وويلينجتون وجيل باهيا”.