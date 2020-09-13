صحيفة الصن تمنح محمد صلاح لقب أفضل لاعب في مباراة ليفربول وليدز

اختارت صحيفة ذا صن البريطانية نجم منتخب مصر “محمد صلاح” كأفضل لاعب في مباراة ليفربول وليدز يونايتد، بعد أن قاد فريقه للفوز على ليدز يونايتد بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على ملعب آنفيلد روود، في افتتاحية الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشارت صحيفة ذا صن إلى أن صلاح “بدأ الموسم الجديد بإحرازه هاتريك جعله في صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو اللقب الذي خسره الموسم الماضي في الجولات الخمس الأخيرة”.

: ماذا قالت الصحف العالمية عن هاتريك محمد صلاح أمام ليدز يونايتد؟

وأضافت “صلاح عاد وسجل في الجولة الافتتاحية للموسم الرابع على التوالي، بعد أن سجل من قبل في شباك كلًا من واتفورد وويست هام يونايتد ونوريتش سيتي في المواسم الثلاثة الماضية”.

أما صحيفة الميرور فقد قالت “إن محمد صلاح أنقذ ليفربول من التعادل 3/3 بعد أن نجح في تسجيل ثلاثة أهداف في شباك ليدز يونايتد”.

وأوضحت في تقريرها “نجح صلاح في تحطيم طموح ليدز يونايتد الذي كان متعادلًا بنتيجة 3-3 قبل أن ينجح في إحراز هدف الفوز لليفربول في الدقيقة 88 عن طريق ركلة جزاء”.

Advertisements

في سياق متصل، وصفت صحيفة الديلي ميل محمد صلاح بالمنقذ، بعد أن نجح في تسجيل هدف الفوز لليفربول في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وأرجعت صحيفة ديلي إكسبريس الفضل لمحمد صلاح في انتصار ليفربول على الوافد الجديد للدوري الممتاز ليدز يونايتد، بعد أن تمكن النجم المصري من تسجيل ثلاثة أهداف بمفرده وقيادة الفريق لتحقيق الانتصار، وحصد أول ثلاث نقاط في رحلة الدفاع عن اللقب.

كما سلطت الصحيفة الضوء على تصريحات المدير الفني لليفربول يورجن كلوب، بعدما وصف أداء صلاح بالرائع.

: محمد صلاح: نحتاج لمواصلة التحسن.. وتسجيل ركلات الجزاء أسهل الآن

وأشادت صحيفة التيلجراف بهاتريك صلاح في شباك ليدز يونايتد، حيث وصفت الصحيفة النجم المصري بالقاتل، بعدما تمكن من تسجل هدف الفوز لليفربول في الدقيقة 88 من عمر اللقاء.

وأضافت الصحيفة، أن صلاح استطاع قيادة فريقه لتجنب الخروج بنقطة واحدة فقط من ملعب آنفيلد، خاصة أن بطل الدوري الإنجليزي الممتاز أمامه مواجهتين ناريتين أمام تشيلسي وآرسنال في الجولتين القادمتين.

: لقطة اليوم | محمد صلاح يحتفل على طريقة مؤمن زكريا ويهديه الهاتريك