قناة ليبيا الرياضية: الملعب التونسي يضم المزيد من اللاعبين الليبيين لصفوفه

كشفت قناة ليبيا الرياضية عن إضافة إدارة نادي الملعب التونسي للمزيد من اللاعبين الليبيين لصفوف الفريق للميركاتو الصيفي الثاني على التوالي، ليصل عددهم إلى 5 لاعبين من بينهم لاعب واحد معار.

وأكدت الصفحة الرسمية لقناة ليبيا الرياضية انضمام الثلاثي “أحمد المقصي ومحمد الشلوي وإبراهيم المصراتي” بشكل رسمي لصفوف الملعب التونسي بعقود طويلة.

وأوضحت “وقع لاعب الوسط محمود الشلوي على عقد انضمامه لمدة 3 سنوات مع الملعب التونسي، فيما وقع المهاجم إبراهيم المصراتي على عقد مدته 4 سنوات”.

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كما وقع المدافع السابق لاتحاد طرابلس “أحمد المقصي” على عقد مدته موسمين.

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وكانت إدارة نادي الملعب التونسي قد تعاقدات مع لاعب وسط نادي أهلي طرابلس “طارق السعد الصيد” في الميركاتو الصيفي الماضي بعقد مدته 4 أعوام، سينتهي في يونيو 2023.

ويبدو أن الظهير الأيمن المخضرم “علي معتوق” قد يُمدد إقامته في الملعب التونسي لموسم جديد، بعد نجاحه خلال فترة إعارته من نادي أهلي طرابس هذا الموسم، حيث شارك صاحب الـ 32 عامًا في 14 مباراة كأساسي، حتى أصيب أمام الترجي يوم 22 أغسطس الماضي.