رياضة | ليكرز يكرر فوزه على روكتس ويصعد لنهائي القسم الغربي لدوري السلة الأمريكي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 13 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ليكرز يكرر فوزه على روكتس ويصعد لنهائي القسم الغربي لدوري السلة الأمريكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأهل فريق لوس أنجليس ليكرز لنهائي القسم الغربي بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بفوزه على هيوستون روكتس 119 /96 في المربع الذهبي فجر الأحد.

وتفوق ليكرز على روكتس 4 /1 في مجموع المواجهات الخمس التي جمعت بينهما ليتأهل عن جدارة لنهائي البطولة.

وتقمص ليبرون جيمس دور البطولة في المباراة الخامسة حيث سجل 29 نقطة و11 متابعة وسبع تمريرات حاسمة لفريق ليكرز.

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وأحرز كيلي كوزما 17 نقطة وأضاف ماركيف موريس 16 نقطة مقابل 14 نقطة لداني جرين فيما سجل انتوني ديفيز 13 نقطة.

ويلتقي ليكرز في النهائي مع الفائز من مواجهة لوس أنجليس كليبرز مع دنفر نجتس.

وخسر ليكرز مباراته الأولى أمام روكتس قبل أن يحقق أربعة انتصارات متتالية، في تكرار لسيناريو مواجهة الفريق مع بورتلاند في الدور الأول.

وتقدم ليكرز 35 /20 في الربع الأول ثم 62 /51 في الربع الثاني و95 / 69 في الربع الثالث قبل ان يخرج فائزا بفارق 23 نقطة.