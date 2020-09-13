رياضة | كلوب أمريكا يتعادل مع تولوكا ويقتنص صدارة الدوري المكسيكي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 13 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر كلوب أمريكا يتعادل مع تولوكا ويقتنص صدارة الدوري المكسيكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقتنص فريق كلوب أمريكا صدارة الدوري المكسيكي لكرة القدم مؤقتا رغم تعادله مع ضيفه تولوكا 1 /1 فجر الأحد في المرحلة العاشرة.

وفي مباريات اخرى فاز تيجريس اونال على ضيفه سانتوس لاجونا 2 /صفر وتعادل أطلس جوادالاخارا مع مازاتلان 1 / 1 .

وحصد كلوب أمريكا نقطة واحدة رفعت رصيده إلى عشرين نقطة في الصدارة بفارق نقطة واحدة عن بوماس اونام وكروز ازول.

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وتقدم فيدريكو فيناس بهدف لكلوب أمريكا في الدقيقة 20 ثم تعادل براندون سارتياجوين لتولوكا في الدقيقة 29.

ورفع أطلس رصيده إلى عشر نقاط ليتقدم إلى المركز الثالث عشر بفارق الأهداف فقط أمام مازاتلان.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم تقدم ميجيل سانسوريس بهدف لفريق مازاتلان في الدقيقة 51 وتعادل ريناتو إيبارا بهدف لأطلس في الدقيقة 53 .