رياضة | فايلر يرفض التعاقد مع "الدبابة"

كتب هاني نصر العربي في الأحد 13 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يرفض التعاقد مع "الدبابة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، مقترح لجنة التخطيط بالنادي بالتعاقد مع الكونغولى مالانجو، مهاجم الرجاء المغربي، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

وكانت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، قد رشحت مالانجو، للانضمام للقلعة الحمراء عقب تألقه في الفترة الأخيرة رفقة نادي الرجاء المغربي، إذ سجل 7 أهداف خلال 22 مشاركة.

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من جانبه تحفظ رنيه فايلر على التعاقد مع الدولي الكونغولي بسبب عدم ملائمته لخططه الفنية خلال الفترة القادمة.

وأكد فايلر أنه يرغب في التعاقد مع مهاجم في مواصفات مواطنه جاكسون موليكا، الذي رحل للاحتراف في صفوف نادي ستاندرلييج البلجيكي.

الجدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد حقق فوزًا بثلاثية دون رد على حساب نادي الإسماعيلي في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز.