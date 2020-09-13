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رياضة | موندو ديبورتيفو: سواريز ينفي تواصل يوفنتوس مع برشلونة

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كتب هاني نصر العربي في الأحد 13 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر موندو ديبورتيفو: سواريز ينفي تواصل يوفنتوس مع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية، عن كواليس رسالة النجم الأوروجوياني لويس سواريز مهاجم برشلونة، الأخيرة التي نشرها عبر إنستجرام، والتي تم تداولها بشكل خاطئ.

وكانت هناك بعض التقارير التي أشارت إلى، أن سواريز يريد الحصول على قيمة السنة المتبقية في عقده، قبل مغادرة برشلونة.

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وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن سواريز كان يرد على المعلومات التي قالت إن برشلونة ويوفنتوس تفاوضا بالفعل، وهذا غير صحيح.

وتابعت الصحيفة، أن سواريز تم إبلاغه بالرحيل عن برشلونة، وهو يريد المغادرة مع منحه حرية اختيار وجهته المقبلة، لأنه لديه الكثير من العروض.

وأتمت الصحيفة، أن سواريز لديه 3 أو 4 خيارات على الطاولة، وسيختار الأفضل بالنسبة له، لكن أولًا عليه الرحيل عن صفوف برشلونة.

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