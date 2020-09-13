رياضة | بارانينسي يستعيد انتصاراته في الدوري البرازيلي على حساب كوريتيبا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 13 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بارانينسي يستعيد انتصاراته في الدوري البرازيلي على حساب كوريتيبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعاد أتلتيكو بارانينسي نغمة الانتصارات في الدوري البرازيلي لكرة القدم بفوز ثمين 1 / صفر على كوريتيبا مساء السبت في المرحلة العاشرة من المسابقة.

وحسم بارانينسي المباراة لصالحه بهدف سجله فابينهو في الدقيقة 12 ، وفشل كوريتيبا في انتزاع التعادل خلال ما تبقى من المباراة التي شهدت طرد لاعبه إيجور جيسوس دا كروز في الدقيقة 72 .

ورفع بارانينسي رصيده إلى 11 نقطة في المركز الحادي عشر بعدما حقق الفوز الأول له في آخر ثماني مباريات خاضها في المسابقة وتجمد رصيد كوريتيبا عند ثماني نقاط في المركز الثامن عشر بعدما مني بالهزيمة الثانية مقابل تعادلين في آخر أربع مباريات خاضها بالمسابقة.