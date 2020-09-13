رياضة | ضربة قوية للزمالك قبل لقاء الانتاج الحربي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 13 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ضربة قوية للزمالك قبل لقاء الانتاج الحربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى نادي الزمالك ضربة قوية، قبل مواجهة فريق الانتاج الحربي، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

حيث اشتكى يوسف أوباما، من الإجهاد خلال المران الأخير للزمالك، استعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربي.

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وقرر كارتيرون منح أوباما راحة من مباراة الإنتاج الحربي، لعدم تفاقم إصابته في ظل ضغط المباريات.

كما تأكد غياب عبد الله جمعة الظهير الأيسر للزمالك، بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا، أمام سموحة والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف مقابل ثلاثة.

وقرر كارتيرون تصعيد حاتم محمد الشهير بـ "سكر"، وضمه لقائمة الفريق في مباراة الإنتاج، من أجل حل أزمة الجهة اليسرى.