رياضة | أطلس جوادالاخارا يكتفي بالتعادل مع مازاتلان في الدوري المكسيكي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 13 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر أطلس جوادالاخارا يكتفي بالتعادل مع مازاتلان في الدوري المكسيكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل أطلس جوادالاخارا مع مازاتلان 1 / 1 مساء السبت في المرحلة العاشرة من الدوري المكسيكي لكرة القدم. ورفع أطلس رصيده إلى عشر نقاط ليتقدم إلى المركز الثالث عشر بفارق الأهداف فقط أمام مازاتلان. وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم تقدم ميجيل سانسوريس بهدف لفريق مازاتلان في الدقيقة 51 وتعادل ريناتو إيبارا بهدف لأطلس في الدقيقة 53 .

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