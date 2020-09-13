رياضة | حقيقة مفاوضات الوداد مع باتريس كارتيرون

كتب هاني نصر العربي في الأحد 13 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر حقيقة مفاوضات الوداد مع باتريس كارتيرون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية، عن عدم وجود أي اتصال بين نادي الوداد المغربي والفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك.

وكان الوداد قد أعلن عن رحيل المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو، من تدريب الفريق.

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وكانت هناك بعض التقارير المغربية، التي أشارت إلى دخول كارتيرون ضمن قائمة المدربين الذين يسعى الوداد للتعاقد معهم خلال الفترة المقبلة بعد رحيل جاريدو.

وأشارت تقارير صحفية، أن كارتيرون يسعى لتحقيق البطولات مع الزمالك، ويحترم عقده مع الفارس الأبيض.

وتابعت التقارير، أن كارتيرون لم يفكر فى الرحيل خصوصا بعد تمديد عقده للموسم المقبل.