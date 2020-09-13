شكرا لقرائتكم خبر عن «إكسبريس»: محمد صلاح الهدف الأول لمدرب برشلونة رونالد كومان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يرغب رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، في التعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، بحسب ما ذكرته صحيفة «ديلي إكسبريس» الإنجليزية.

وذكرت الصحيفة، اليوم الأحد، أن ليفربول قد يخوض معركة لإبقاء محمد صلاح في ملعب أنفيلد، حيث جعل رونالد كومان، مدرب برشلونة، الدولي المصري هدفه الأول في الانتقالات.

وأشارت الصحيفة إلى أن المدير الفني الجديد لبرشلونة مصمم على التوقيع مع «صلاح»، حيث يتطلع لإعادة عمالقة الدوري الإسباني إلى مجدهم السابق.

ونقلت الصحيفة تصريحات لشجاك سوارت، لاعب هولندي سابق وحامل الرقم القياسي لأياكس، والتي أدلى بها لموقع «voetbalzone.nl»، وقال فيها: «أعرف أن كومان يريده، وأعلم أن صلاح يرغب في الرحيل».

وتم ربط اسم لاعب خط وسط ليفربول جورجينيو فينالدوم بالفعل بالانتقال إلى برشلونة هذا الصيف.

وأشارت الصحيفة إلى أنه مع بقاء ليونيل ميسي الآن، سيكون من الصعب جدًا على النادي الكتالوني جمع الأموال لإنقاذ صفقة محمد صلاح.

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