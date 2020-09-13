شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يهاجم منتقدي صفقة طاهر محمد طاهر: «الأهلي ما شربش مقلب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

هاجم الإعلامي أحمد شوبير بعض وسائل الإعلام التي وصفت صفقة انتقال طاهر محمد طاهر، جناح المقاولون العرب، للنادى الأهلى بالمقلب.

وقال شوبير، في برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم: «بجد نفسى الإعلاميين يراجعوا نفسهم، وقت إصابة طاهر معظم وسائل الإعلام قالت الأهلى شرب مقلب طاهر وإن اللاعب مصاب إصابة مزمنة».

وأضاف شوبير: «البعض الآخر قال إن عماد النحاس رافض يلعبه عشان الأهلى وكل دا لم يكن صحيحًا واللاعب عاد للمشاركة ويسجل هدفًا في كل مباراة، ياريت نتحرى الدقة في كل كلمة وبلاش الاتهامات المرسلة دون سند أو دليل».

وأعلن النادى الأهلى عن ضم طاهر محمد طاهر كأول صفقة للقلعة الحمراء في الميركاتو الصيفى، على أن ينضم اللاعب إلى القلعة الحمراء بداية من الموسم الجديد.

وعاد طاهر محمد طاهر، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، ليخطف أنظار الجميع، بعدما نجح في التسجيل للمباراة الثانية على التوالى بعد 209 أيام من الغياب عن المشاركة الرسمية، بسبب توقف كورونا وما تبعه من تعرضه للإصابة في العضلة الأمامية، ليغيب عن المشاركة مع استئناف الدورى، قبل أن ينتفض في هجوم الذئاب ويرد بقوة على الشائعات التي نالت من موهبته وقدراته البدنية طوال الفترة الماضية، ويسجل هدفه الثالث مع المقاولون بالموسم الجارى، والهدف الحاسم في وصول ذئاب الجبل إلى النقطة 47 ليحتلوا معها المركز الثالث متقدمين على بيراميدز بفارق نقطتين.

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