شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يطالب اللجنة الخماسية بتسليم درع الدوري للأهلي في الملعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب طالب الإعلامي أحمد شوبير مسؤولي اللجنة الخماسية بتسليم درع الدوري الممتاز للنادي الأهلي، في الملعب بدلًا من حفلات الفنادق. وقال شوبير، في برنامجه الإذاعي بـ«أون سبورت إف إم»، إن ما فعله الاتحاد الحالي لكرة القدم بتسليم الأهلي درع الدوري الموسم السابق بأحد الفنادق شيء محترم. وتساءل شوبير: «ما المانع أن يبادر مسؤولو اللجنة الخماسية بتسليم الأهلي الدرع في الملعب؟». وأضاف: «نحن فقط دون العالم يتم تسليم الدروع والكؤوس في الغرف المغلقة، وكل العالم يمنح البطل تكريمه في الملعب». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 100,856

تعافي 83,261

وفيات 5,627

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