شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز يتحدى كومان ويرفض الرحيل عن برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، عن تطور جديد بشأن مستقبل الأوروجوياني لويس سواريز، مهاجم برشلونة، خلال الموسم الجديد.

وكان رونالد كومان، مدرب برشلونة، أبلغ سواريز أنه خارج حساباته وعليه الرحيل، رغم أن عقد اللاعب الأوروجوياني ينتهي في صيف العام المقبل.

ووفقًا لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن استبعاد سواريز من ودية برشلونة بالأمس رسالة واضحة من كومان بأن اللاعب الأوروجوياني خارج مشروعه تمامًا في الموسم الجديد.

وأشارت مصادر في الإدارة الرياضية لبرشلونة إلى أن سواريز يحاول إجبار النادي على البقاء، رغم معرفته بأنه لن يحصل على دور مع كومان.

وأوضحت أن سواريز يعقد موقفه في برشلونة عن طريق رفض منح أي تسهيلات لإبرام اتفاق مع نادٍ آخر أو لفسخ عقده مع البارسا.

وقالت الصحيفة إن ما يردده ممثلو سواريز مختلف عما يعلنه برشلونة، حيث إنهم صرحوا بأن أولوية اللاعب هي الرحيل عن البارسا، لكن عقب الحصول على راتب الموسم الجديد ومنحه حرية اختيار فريقه الجديد.

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