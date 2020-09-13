شكرا لقرائتكم خبر عن مبابي يُبلغ إدارة سان جيرمان برغبته في الرحيل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أبلغ النجم الفرنسي كيليان مبابي إدارة ناديه باريس سان جيرمان، بأنه ينوي الرحيل نهاية هذا الموسم لمواصلة مسيرته في مكان آخر، بحسب ما ذكرته صحيفة «ذا تايمز»، الأحد.
وذكرت الصحيفة أن اللاعب الفرنسي الدولي البالغ من العمر 21 عامًا، قد استهدف الانتقال إما إلى الدوري الإسباني أو الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتعاقد باريس سان جيرمان مع مبابي قادمًا من موناكو في عام 2018 مقابل حوالي 165 مليون جنيه إسترليني، ولا تزال قيمة التعاقد معه ثاني أعلى مقابل مادي يتم دفعه للاعب كرة القدم على الإطلاق.
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